Лепс отреагировал на отмену выступления "Машины времени" в День России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Артист выразил сожаление, что коллектив не будет участвовать в мероприятии.
"Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно", — сказал он радиостанции "Говорит Москва".
Он добавил, что в решении организаторов праздничного мероприятия отказать в выступлении "Машине времени" нет политических мотивов.
"Музыка и политика — вещи разные. По крайней мере, для меня", — отметил Лепс.
Артист заявил, что выступит на праздничном мероприятии 12 июня.
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Ранее лидер группы Андрей Макаревич рассказал, что пообщался с организаторами концерта. Они объяснили ему, что "по-другому сверстали программу". Певец посоветовал журналистам обратиться за уточнениями к ответственным за торжественное мероприятие.
"Машина времени" должна была сыграть на концерте 12 июня в центре Москвы в честь Дня России. На празднике планируют выступить Олег Газманов, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев и другие исполнители.
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