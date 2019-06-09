Лепс отреагировал на отмену выступления "Машины времени" в День России

Певец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Государственном Кремлёвском Дворце

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.

Артист выразил сожаление, что коллектив не будет участвовать в мероприятии.

"Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно", — сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что в решении организаторов праздничного мероприятия отказать в выступлении "Машине времени" нет политических мотивов.

"Музыка и политика — вещи разные. По крайней мере, для меня", — отметил Лепс.

Артист заявил, что выступит на праздничном мероприятии 12 июня.

Ранее лидер группы Андрей Макаревич рассказал, что пообщался с организаторами концерта. Они объяснили ему, что "по-другому сверстали программу". Певец посоветовал журналистам обратиться за уточнениями к ответственным за торжественное мероприятие.