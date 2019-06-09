СК рассказал о причинах конфликта со стрельбой в Уфе

УФА, 9 июн - РИА Новости. Конфликт со стрельбой возле уфимского автовокзала, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина, произошёл из-за денежного долга, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Ранее башкирская полиция сообщила, что в районе уфимского автовокзала "Южный", 25-летний житель Уфимского района выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку "Лады Приоры". В результате 25-летний водитель погиб, 24-летняя пассажирка с ранением госпитализирована. Ведомство отмечало, что конфликт произошёл на бытовой почве.

СКР по Башкирии сообщает, что по данному факту заведены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

"Следствием установлено, что вблизи остановки общественного транспорта "Южный автовокзал" 25-летний подозреваемый на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, находящихся в салоне автомобиля "Лада Приора", - сообщает ведомство.

По данным СК, стрелявший попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан сотрудниками полиции.