Парламент и кабмин Молдавии не будут подчиняться решениям КС, заявила Санду

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Парламент и правительство Молдавии были избраны законным путем, поэтому не будут подчиняться решениям Конституционного суда, которые противоречат законам, заявила РИА Новости премьер Майя Санду.

"Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем. Тем более, не имеет таких полномочий КС, поэтому мы не будем подчиняться решениям, которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан", - сказала Санду.

По ее словам, депутаты и министры будут действовать "строго по закону".

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.