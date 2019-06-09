В ДТП на МКАД пострадала молодая женщина

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал молодую девушку после ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД), сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на 16 километр Московской кольцевой автодороги (МКАД), где произошло ДТП", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, с места аварии в больницу Москвы эвакуировали молодую девушку.
Подробностей ДТП и сведений о состоянии пострадавшей пока не приводится.