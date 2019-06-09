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РИА Новости

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Вчера, 20:14
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ продолжается рост небоевых потерь. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео размещено на YouTube.
По его словам, из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика. Кроме того, военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты матрос Коржушок случайно выстрелил себе в ногу из автомата.
"Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад", — заметил Басурин.
Еще один инцидент произошел 9 июня в районе населенного пункта Водяное.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
13 марта, 21:43
В Раде заявили о "космических" потерях украинской армии в Донбассе
"При попытке остановить стрельбу из минометов по территории нашей республики был избит националистами полка "Азов" военнослужащий 36-й бригады старший лейтенант Пятка", — заявил Басурин.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Мариуполя.
В Народной милиции ДНР ранее не раз обращали внимание на ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих украинской армии. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сами ставили, сами и подрываются...а это же: «одна из наиболее мощных армию на континенте»!
9 июня, 20:27
Pankraz .
1371000
судя по хронике событий потери нечут только буряты и десантники рф, под дебальцево, марьинкой, иловайском и легендарном донецуом аэропорту, тысяч 5 наберется
9 июня, 21:06
aamfitrion121
0100113
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