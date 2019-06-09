ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ продолжается рост небоевых потерь. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео размещено на В рядах ВСУ продолжается рост небоевых потерь. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео размещено на YouTube

По его словам, из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика. Кроме того, военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты матрос Коржушок случайно выстрелил себе в ногу из автомата.

"Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад", — заметил Басурин.

Еще один инцидент произошел 9 июня в районе населенного пункта Водяное.

"При попытке остановить стрельбу из минометов по территории нашей республики был избит националистами полка "Азов" военнослужащий 36-й бригады старший лейтенант Пятка", — заявил Басурин.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Мариуполя.

В Народной милиции ДНР ранее не раз обращали внимание на ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих украинской армии. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.