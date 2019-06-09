Ливийский депутат: стороны конфликта в стране вступили в "битву невозврата"

БЕНГАЗИ (Ливия), 9 июн - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ближе к победе в нынешнем конфликте благодаря имеющемуся опыту боевых действий, заявил РИА Новости депутат Палаты представителей (парламента) Ливии Абу Бакр Буэра.

"Две главные стороны конфликта (ЛНА с одной стороны и Президентский совет (ПНС - ред.) и те, кто с ним, с другой) уже вступили в "битву невозврата", пока одна из сторон не нанесет поражение своему противнику, после чего победитель сможет диктовать свои условия проигравшей стороне. Национальная армия (ЛНА - ред.) находится ближе к исходу сражения в свою пользу в силу опыта вступления в подобные войны, после этого могут проявиться черты нового политического этапа, базирующегося на результатах нынешней войны", - сказал Буэра.

По словам депутата, в ливийский конфликт вмешались "влияющие на него государства - США, Саудовская Аравия и, в некоторой степени, Россия".

Буэра также добавил, что в Ливии действуют "все разведывательные службы мира", подчеркнув, что ливийская молодежь стала "мишенью для различных видов эксплуатации различными кругами мировой разведки".

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.