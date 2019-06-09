КС Молдавии лишил себя легитимности заказным решением, заявил Пушков

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Конституционный суд Молдавии лишил себя легитимности, приняв "заказное решение".
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.
В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
"Конституционный суд Молдавии, обслуживающий одну партию и одного олигарха, сам неконституционен. Это карманная организация лишила себя легитимности своим заказным решением. Недавние выборы в стране были законными и признаны всеми. Никаких оснований для роспуска парламента нет", - написал Пушков в сети микроблогов Twitter.
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