КС Молдавии лишил себя легитимности заказным решением, заявил Пушков

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.