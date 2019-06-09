В Сочи открылся фестиваль "Кинотавр"

СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Юбилейный 30-й российский фестиваль "Кинотавр" открыл в воскресенье в Сочи в Зимнем театре министр культуры РФ Владимир Мединский, отметив, что фестиваль стал признанным смотром современного кино, которое заставляет зрителей задуматься.

По красной дорожке к Зимнему театру, где состоялась церемония открытия, прошли: президент кинофестиваля Александр Роднянский, режиссеры Валерий Тодоровский, Иван И. Твердовский, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, актеры Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Павел Прилучный, Юрий Стоянов, Ирина Розанова и многие другие.

"Меня часто спрашивают, не смущает ли министерство культуры, что "Кинотавр" настойчиво позиционируется в блогосфере и СМИ, как альтернативный фестиваль и даже оппозиционный. Я всегда отвечаю: "Не смущает". "Кинотавр" стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство - ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься", - сказал Мединский на открытии церемонии.

Министр пожелал кинематографистам интересных встреч и обсуждений на площадках фестиваля. Мединский также зачитал приветствие от президента РФ Владимира Путина.

Председатель попечительского совета, режиссер Федор Бондарчук прочитал приветственную телеграмму от премьер-министра Дмитрия Медведева.

Председатель жюри основного конкурса, актер Константин Хабенский отметил, что "Кинотавр" всегда отличала непредсказуемость, и в этом его шарм.

"Мне кажется, что "Кинотавр" был и остается живым, непричесанным, шершавым и непредсказуемым. Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, свою правду и своего зрителя, который всегда шел", - сказал Хабенский.

Актер Александр Петров изобразил несчастную неприкаянную звезду, "которая снится сама себе каждую ночь".

"Я на "Кинотавре" не был ни разу в конкурсе ни в одном фильме, а такое ощущение, что все призы сгреб себе... Иногда мне кажется, что я ненастоящий, настоящий я - это мальчик из Переславля-Залесского, который играет в футбол", - пожаловался актер в монологе, который он произнес, привязанный к стулу.

Президент "Кинотавра" Александр Роднянский напомнил, что фестиваль учредил Марк Рудинштейн в 1990 году.

"Было всякое, но кинематографисты приезжали на фестиваль, он продолжил свою жизнь", - отметил Роднянский.

Почетный приз фестиваля "За свободу духа и твердость убеждений" Роднянский вручил режиссеру Сергею Соловьеву.

"Это никакой не фестиваль давно уже, а семья, которые умет ценить законы семьи. Я вам очень благодарен за приз, за любовь, и я еще надеюсь что-нибудь снять", - сказал Соловьев под бурные аплодисменты зала.

В основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Ян Гэ.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актер Константин Хабенский. В жюри вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская.