Украинские националисты пойдут на парламентские выборы одним блоком

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Украинские националисты пойдут на внеочередные парламентские выборы одним блоком, который возглавит лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, сообщила пресс-служба партии.
"Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор"*, "Украинская добровольческая армия", "Организация украинских националистов"* и "Конгресс украинских националистов" идут на выборы в Верховную раду общим списком. Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок", - говорится в сообщении.
Также в первую пятерку также вошли лидер партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий, бывший лидер запрещенного в РФ "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, председатель "Правого сектора"* Андрей Тарасенко и представитель партии "Свобода" Руслан Кошулинский.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
* Запрещенная в России экстремистская организация