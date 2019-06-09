Украинские националисты пойдут на парламентские выборы одним блоком

Также в первую пятерку также вошли лидер партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий, бывший лидер запрещенного в РФ "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, председатель "Правого сектора"* Андрей Тарасенко и представитель партии "Свобода" Руслан Кошулинский.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.