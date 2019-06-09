В Тольятти водитель Lada Priora сбил двух девочек на тротуаре

САМАРА, 9 июн – РИА Новости. Водитель легковой машины сбил двух детей на тротуаре в Тольятти, они доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в воскресенье в 18.20 (17.20 мск) в Тольятти на бульваре Туполева, водитель на Lada Priora задел бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся.

"В результате он совершил наезд на двух пешеходов – девочек 2017-го и 2009 годов рождения, находившихся на тротуаре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дети доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Он уточнил, что девочки находились в сопровождении взрослых, которые не пострадали.