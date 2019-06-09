Друзья рассказали об убитом спортсмене, защищавшем беременную женщину

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Друзья мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, убитого хулиганами на юге Москвы, рассказали, каким он был человеком.

Чуев шел вместе с девушкой, когда увидел, как к беременной женщине пристали трое молодых людей и начали хватать ее за одежду. Спортсмен сделал им замечание. Злоумышленники в ответ набросились на него с кулаками и бросили в пруд. В результате Чуев погиб.

Друзья борца охарактеризовали его как человека, который всегда приходил на помощь и никогда ни в чем не отказывал знакомым.

"Без него не могу теперь, я вчера день проплакал. Он мне нужен, а его больше не вернешь", — поделился друг убитого Андрей с Пятым каналом.

Знакомая спортсмена Лариса рассказала, что он всегда был веселым и мужественным.

"Никогда в беде никого не оставил бы. Не верю в его смерть", — сказала она "КП".

Друг погибшего Степан вспомнил, что борец часто предостерегал знакомых от дурных компаний и сомнительных склок.

"При этом сам не мог пройти мимо несправедливости", — заявил он.

Соседка Чуева Юлия рассказала, что он был отзывчивым и приятным человеком.