Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Мобли в 2014 году, будучи беременна вторым их общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.
"Дану держат в изоляторе, так как она отказывается делать манту (пробу Манту для диагностики туберкулёза - ред.). Ей уже делали в (центре задержания) Harvey, у неё всегда сильная аллергическая реакция", - сказала она.
"Адвокат написал, что ничего не может сделать, таковы правила у них, она должна опять сделать это", - добавила Якушева.
После приговора Осипову перевели в тюрьму города Ливенуорт, штат Канзас.