Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Мобли в 2014 году, будучи беременна вторым их общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.