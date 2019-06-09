В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

УФА, 9 июн — РИА Новости. Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
В ведомстве уточнили, что стрелявшим был 25-летний житель Уфимского района, который открыл огонь по 25-летнему уфимцу в "Ладе-Приоре" и его 24-летней пассажирке.
"В результате водитель скончался на месте происшествия, а женщина с ранением доставлена в больницу города", — рассказали агентству в башкирской полиции.
Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова сообщила РИА Новости, что пострадавшая девушка находится в крайне тяжелом состоянии.
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По ее словам, предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. В Следственном управлении СКР по Башкирии уточнили, что конфликт произошел из-за денежного долга.
По данным СК, стрелявший попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан сотрудниками полиции. Заведено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.