В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

УФА, 9 июн — РИА Новости. Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что стрелявшим был 25-летний житель Уфимского района, который открыл огонь по 25-летнему уфимцу в "Ладе-Приоре" и его 24-летней пассажирке.

"В результате водитель скончался на месте происшествия, а женщина с ранением доставлена в больницу города", — рассказали агентству в башкирской полиции.

Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова сообщила РИА Новости, что пострадавшая девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

По ее словам, предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. В Следственном управлении СКР по Башкирии уточнили, что конфликт произошел из-за денежного долга.