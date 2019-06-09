В ДНР сообщили о ранении жительницы Горловки при обстреле со стороны ВСУ

"Вчера при обстреле Зайцево (поселок на окраине Горловки - ред.) получила ранение мирная жительница, 1936 года рождения... Осколочное сквозное ранение левого плеча", - сказал он.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.