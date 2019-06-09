В ДНР сообщили о ранении жительницы Горловки при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Один человек получил ранение при обстреле подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"Вчера при обстреле Зайцево (поселок на окраине Горловки - ред.) получила ранение мирная жительница, 1936 года рождения... Осколочное сквозное ранение левого плеча", - сказал он.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.