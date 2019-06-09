NI назвал ракетный комплекс "Утес" в Крыму "убийцей кораблей"

Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений ЧФ РФ в Крыму

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский журнал Американский журнал The National Interest оценил береговой ракетный комплекс "Утес" шахтного базирования, размещенный в Крыму.

Как отмечает автор статьи Майкл Пек, БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада СССР системы были переданы ВМС Украины, однако не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность "Утеса" восстановили в 2016 году. Как пишет The National Interest, это было сделано "успешно и вовремя".

Модернизированные комплексы способны противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и "сигнализируют о решимости Москвы удержать Крым", подчеркивает Пек.

По словам автора публикации, противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего "убийцу кораблей". Он обращает внимание на то, что "Утес" могут перевооружить новыми снарядами. Об этом в конце мая заявил гендиректор подмосковного НПО машиностроения Александр Леонов.

Как считает журналист, для страны с большой протяженностью морских границ усиление береговой обороны является экономически более выгодным решением, нежели строительство огромного флота.