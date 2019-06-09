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РИА Новости

NI назвал ракетный комплекс "Утес" в Крыму "убийцей кораблей"

Вчера, 18:43
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений ЧФ РФ в Крыму
Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский журнал The National Interest оценил береговой ракетный комплекс "Утес" шахтного базирования, размещенный в Крыму.
Как отмечает автор статьи Майкл Пек, БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада СССР системы были переданы ВМС Украины, однако не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность "Утеса" восстановили в 2016 году. Как пишет The National Interest, это было сделано "успешно и вовремя".
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Модернизированные комплексы способны противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и "сигнализируют о решимости Москвы удержать Крым", подчеркивает Пек.
По словам автора публикации, противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего "убийцу кораблей". Он обращает внимание на то, что "Утес" могут перевооружить новыми снарядами. Об этом в конце мая заявил гендиректор подмосковного НПО машиностроения Александр Леонов.
Как считает журналист, для страны с большой протяженностью морских границ усиление береговой обороны является экономически более выгодным решением, нежели строительство огромного флота.
БРК "Утес" разработан НПО машиностроения в Реутове. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК "Бал" и "Бастион".
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
468883617
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КрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
А какого-нибудь убийцу нищеты, или ранней смерти, или убийцу коррупции и воровства, или убийцу пыток в милиции и ФСИН нам когда собираются продемонстрировать? Главное, что они все вместе взятые в миллиард раз дешевле этой ракетной кракозябры, которая, как потом выясниться по аналогии с супер-пупер комплексами ПВО, не способны потопить ни одной израильской шаланды, а вот свою лайбу запросто...
9 июня, 21:14
zzverolov
72000146
если хвалят-иностранцы,то это плохое оружие,ибо-хорошее оружие они бояться.
9 июня, 19:37
tivivlat
26501453
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