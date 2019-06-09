Захарова считает "страшной проблемой" то, что деньги "стали религией"

"На каком-то этапе жизни я начала узнавать и знакомиться с людьми, у которых нет финансовых проблем. Есть люди, которые производят эти самые деньги в большом количестве — делают это по-разному, бизнес и так далее. У них такие же проблемы, как и у тех, у кого их (денег) нет. А иногда их проблемы намного сильнее, потому что у них нет иллюзий, что деньги могут их решать. У тех, у кого (денег) нет или их недостаточно — есть ощущение, что это потому, что материальная сторона их жизни не позволяет их решить. А люди, у которых нет вопросов с материальной стороной, — они понимают, что это предел", — рассказала Захарова ведущему — председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимиру Легойде.