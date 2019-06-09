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РИА Новости

Захарова считает "страшной проблемой" то, что деньги "стали религией"

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает большой проблемой тот факт, что деньги в современном мире стали своего рода религией.
"В нашем мире деньги тоже стали религией. <…> Во многом деньги попрали даже материальный мир. Они просто стали религией. И вот это проблема, вот это страшно", — рассказала Захарова в эфире программы "Парсуна" телеканала "Спас".
По ее мнению, у многих современных людей есть ложное ощущение, что деньги "решают все проблемы". Поэтому "для многих людей, особенно для молодежи, это является самоцелью".
В то же время это совершенно не так, считает дипломат.
"На каком-то этапе жизни я начала узнавать и знакомиться с людьми, у которых нет финансовых проблем. Есть люди, которые производят эти самые деньги в большом количестве — делают это по-разному, бизнес и так далее. У них такие же проблемы, как и у тех, у кого их (денег) нет. А иногда их проблемы намного сильнее, потому что у них нет иллюзий, что деньги могут их решать. У тех, у кого (денег) нет или их недостаточно — есть ощущение, что это потому, что материальная сторона их жизни не позволяет их решить. А люди, у которых нет вопросов с материальной стороной, — они понимают, что это предел", — рассказала Захарова ведущему — председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимиру Легойде.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Ялте. 18 апреля 2019
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Мария ЗахароваВладимир ЛегойдаМИД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Так Мария,покажи народу своё имущество,автомобили. Мы оценим вашу религию в денежном эквиваленте.
9 июня, 18:39
Костя Сысоявский
2140005
Мария Захарова тактично умолчала о том, что с деньгами одинаковые проблемы решаются проще...
9 июня, 18:55
Сумрачный германский гений
1910105
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