Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы от 43 округа

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43 округа, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Ранее Федермессер заявила на своей странице в Facebook о желании выдвигаться в депутаты Мосгордумы именно от 43 округа, это районы Хамовники, Арбат и Пресня, так как она там живет, работает и там ее дети ходят в школу.

По ее словам, через Мосгордуму есть шанс внедрить законы, которые необходимы в социальной сфере. Она также выразила надежду, что тогда регионы начнут брать пример с Москвы и внедрять все механизмы, начиная от законодательных, и вниз - до внедрения и контроля.