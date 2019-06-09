"Родина" выдвинула кандидатов на выборы в Мосгордуму по десяти округам

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Партия "Родина" выдвинула кандидатов на выборы в Московскую городскую думу по 10 избирательным округам, сообщается на официальном сайте партии.

Отмечается, что в воскресенье 9 июня региональное отделение партии "Родина" в Москве провело конференцию, посвященную предстоящим выборам депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Главным вопросом повестки дня конференции стало выдвижение партийных кандидатов.

"По итогам тайного голосования делегаты выдвинули кандидатов по 10 одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди выдвинутых кандидатов от партии "Родина" - депутат Госдумы шестого созыва, эколог Максим Шингаркин, который выдвигается по 20-му одномандатному избирательному округу.

В пресс-службе партии добавили, что теперь выдвинутым кандидатам предстоит собрать необходимые по закону подписи жителей избирательных округов, в среднем по 5-6 тысяч подписей.