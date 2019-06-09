Кудрин считает проблемой размытые границы понятия "преступление"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн - РИА Новости. Размытые границы понятия "преступление" являются проблемой в правоприменительной практике, позволяя конкурентам в бизнесе сводить счеты между собой, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Проблема с нечетким правоприменением. Такие размытые границы, что является преступлением, что нет. Вот это самая большая проблема. 85% из того, что заводятся уголовные дела, потом разваливаются", - сказал он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.
"Через подобные методы сводят счеты конкуренты. Бизнес против бизнеса", - добавил Кудрин.