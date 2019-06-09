Два города на Украине отключат от водоснабжения из-за загрязнения реки Рось

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Два украинских города - Умань в Черкасской области и Белую Церковь в Киевской области - в воскресенье отключат от водоснабжения из-за загрязнения химикатами реки Рось, сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.
В Умане и Белой Церкви проживают около 290 тысяч человек.
"Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и было принято решение с 23.00 (совпадает с мск – ред.) остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань", - сказал Дикий в эфире телеканала "Прямой".
В воскресенье пресс-служба полиции Винницкой области сообщила, что в селе Збаржевка автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил похищенные химикаты, съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты попали в водоем.
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