Два города на Украине отключат от водоснабжения из-за загрязнения реки Рось

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Два украинских города - Умань в Черкасской области и Белую Церковь в Киевской области - в воскресенье отключат от водоснабжения из-за загрязнения химикатами реки Рось, сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

В Умане и Белой Церкви проживают около 290 тысяч человек.

"Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и было принято решение с 23.00 (совпадает с мск – ред.) остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань", - сказал Дикий в эфире телеканала " Прямой ".