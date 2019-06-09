В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами

Демонстрация в Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции. 9 июня 2019

ПЕКИН, 9 июн — РИА Новости. Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

По данным издания, на протестный марш вышло более миллиона человек, однако, по оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч.

Полиция задержала семь человек, правоохранители также применили слезоточивый газ, однако крупных столкновений не было.

Демонстранты выступают против поправки, которая — в случае одобрения парламентом района 12 июня — позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.