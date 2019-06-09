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РИА Новости

В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами

Вчера, 17:29
11194
© REUTERS / Tyrone SiuДемонстрация в Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции. 9 июня 2019
Демонстрация в Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции. 9 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 9 июн — РИА Новости. Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.
По данным издания, на протестный марш вышло более миллиона человек, однако, по оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Полиция задержала семь человек, правоохранители также применили слезоточивый газ, однако крупных столкновений не было.
Демонстранты выступают против поправки, которая — в случае одобрения парламентом района 12 июня — позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
По мнению противников поправки, этот законопроект об экстрадиции — "смерть автономии" Гонконга. Противники также считают, что эта поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, "чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине", отмечает издание.
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ГонконгВ мире
Популярные комментарии
Нам прямо очень интересно знать про протесты в Гонконге, а то время как4 жители страны просят убежища в Канаде, когда люди отбивают сквер у попов в екб, когда мусорные протесты, медицинские и многие другие, про которые вы не рассказываете, ведь протесты там, важнее чем тут.
9 июня, 20:31
Nerp
19200115
Выходят миллионами из за какой то мелочи. Вот сидели бы дома как мы и получили бы пенсионную реформу и стабильность!)
9 июня, 21:02
Геннадий Патриот
700009
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