Наблюдатель из Германии считает, что Европа должна признать Южную Осетию

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн, который находится в Южной Осетии в качестве международного наблюдателя, считает, что Европа должна признать легитимность выборов в парламент и независимость республики.

"Нужно обратиться к странам Западной Европы с призывом признать легитимность прошедших выборов, а также независимость Южной Осетии", - приводит слова Линдеманна республиканское информагентство "Рес"

По словам немецкого политика, выборы в парламент Южной Осетии проходят в демократичном ключе.

"Увиденное на избирательных участках практически ничем не отличается от процесса выборов в Германии, и можно смело сказать, что выборы в Южной Осетии проходят по европейским стандартам", - сказал Линдеманн.

Всего в воскресенье работает 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.

За выборами в парламент Южной Осетии наблюдают десятки международных наблюдателей, в том числе из Японии, Финляндии, Италии, Германии, Бельгии, Никарагуа.