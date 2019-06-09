Украинская полиция возбудила дело из-за загрязнения реки Рось

По данным полиции, в воскресенье утром в селе Збаржевка автомобиль Mercedes Sprinter без номерных знаков съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Автомобиль перевозил химикаты, которые были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты попали в водоем.