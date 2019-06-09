Украинская полиция возбудила дело из-за загрязнения реки Рось

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту загрязнения реки Рось в Винницкой области возбуждено на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
По данным полиции, в воскресенье утром в селе Збаржевка автомобиль Mercedes Sprinter без номерных знаков съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Автомобиль перевозил химикаты, которые были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты попали в водоем.
"Следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 УК ("нарушение правил охраны вод"). За такое преступление предусмотрено наказание - до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские возбудили уголовные дела из-за кражи гербицидов.