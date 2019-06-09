В больницах остаются более 20 пассажиров автобусов, столкнувшихся в Сочи

Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Более 20 туристов, в том числе трое детей, продолжают оставаться в больницах после ДТП с участием двух автобусов в Сочи, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Сочи достигло 26 человек https://t.co/H4rHm552ZJ pic.twitter.com/Qlbn0bnmw4 — РИА Новости (@rianru) 9 июня 2019 г.

"По состоянию на 15.30 на госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента – взрослый и ребенок – переводятся санавиацией в краевые больницы", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.

В Сочи экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек https://t.co/162yZaIlWX pic.twitter.com/abAJq58JW7 — РИА Новости (@rianru) 9 июня 2019 г.