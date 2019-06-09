Горбачев заявил, что не препятствовал карьере атомщика Легасова

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не принимал участия в судьбе первого замдиректора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.

По сюжету сериала "Чернобыль" производства американского телеканала HBO и британской телесети Sky, Горбачев лично дал указание не награждать Легасова званием Героя Соцтруда, после чего карьерный рост ученого остановился. Бывший руководитель Советского государства отметил, что он не имел отношения к карьере атомщика.

"Я не давал указаний. А кто, кроме меня, даст? Это выдумки", — сказал Горбачев в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Экс-президент СССР рассказал, что сам сериал пока не смотрел, потому что лечится в больнице.

Валерий Легасов занимался расследованием причин аварий на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Он представлял результаты работы комиссии на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене и, как утверждают некоторые историки, разгласил ряд засекреченных сведений о ЧП, на что не был уполномочен руководством страны.

По словам заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова, Легасов вызвался огласить официальную версию, что вызвало неприятие у других ученых. В 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но оба раза академик оставался без награды. В 1988 году он покончил жизнь самоубийством.