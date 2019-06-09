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РИА Новости

Горбачев заявил, что не препятствовал карьере атомщика Легасова

Вчера, 17:10
20102
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не принимал участия в судьбе первого замдиректора Курчатовского института и члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова.
По сюжету сериала "Чернобыль" производства американского телеканала HBO и британской телесети Sky, Горбачев лично дал указание не награждать Легасова званием Героя Соцтруда, после чего карьерный рост ученого остановился. Бывший руководитель Советского государства отметил, что он не имел отношения к карьере атомщика.

"Я не давал указаний. А кто, кроме меня, даст? Это выдумки", — сказал Горбачев в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Экс-президент СССР рассказал, что сам сериал пока не смотрел, потому что лечится в больнице.
Валерий Легасов занимался расследованием причин аварий на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Он представлял результаты работы комиссии на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене и, как утверждают некоторые историки, разгласил ряд засекреченных сведений о ЧП, на что не был уполномочен руководством страны.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
8 июня, 17:38
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По словам заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова, Легасов вызвался огласить официальную версию, что вызвало неприятие у других ученых. В 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но оба раза академик оставался без награды. В 1988 году он покончил жизнь самоубийством.
Роль Легасова в сериале "Чернобыль" сыграл британский актер Джаред Харрис. Проект, рассказывающий об аварии 1986 года, вышел на телеканале HBO в мае этого года. По оценке пользователей ресурса IMDB, "Чернобыль" является самым популярным телешоу в истории.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
8 июня, 03:46
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды
171651176
Обсудить 32
Чернобыльская АЭСМихаил Горбачев
Популярные комментарии
И страну не разваливал....
9 июня, 17:13
Pankraz .
3000205
Фамилию выше названного деятеля не хочу ни писать ,ни произносить , после его дел, а Валерий Алексеевич Легасов . великолепный учёный академик , да и просто герой всё же был удостоен звания героя Российской Федерации приказом от 18 .сентября 1996 года , а вот смерть его должна быть перерасследована, однозначно.
9 июня, 18:20
Юрий Иванов
2700001
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