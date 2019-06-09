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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Архивное фото
КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Украинские пограничники и полицейские задержали трех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Трое мужчин в "полной амуниции", как впоследствии выяснилось жители города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, они пешком пробирались на запретную территорию. Их задержали пограничники совместно с полицейскими. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Сериал "Чернобыль",вышедший на американском телеканале HBO, является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. По данным представителя фирмы "Чернобыль-тур", после выхода сериала в Чернобыльскую зону отчуждения увеличился поток туристов.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
26 апреля 2016, 09:44
Чернобыль 30 лет спустя30 лет назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины (в то время Украинской ССР) на правом берегу реки Припять в 12 км от города Чернобыля Киевской области, произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария.
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