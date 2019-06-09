В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Украинские пограничники и полицейские задержали трех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Трое мужчин в "полной амуниции", как впоследствии выяснилось жители города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, они пешком пробирались на запретную территорию. Их задержали пограничники совместно с полицейскими. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Сериал "Чернобыль",вышедший на американском телеканале HBO, является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. По данным представителя фирмы "Чернобыль-тур", после выхода сериала в Чернобыльскую зону отчуждения увеличился поток туристов.