Трамп заявил о начале "прекрасного сотрудничества" США и Мексики

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после достижения соглашения с Мексикой страны начнут прекрасное сотрудничество, которого не существовало десятилетиями.

"В течение многих лет Мексика не шла на сотрудничество по вопросам границы… а сейчас я полностью уверен, особенно после разговора вчера с их президентом, что они захотят сотрудничать и выполнить свою работу должным образом", - написал Трамп в Twitter

Он также отметил, что некоторые детали соглашения с Мексикой будут объявлены в "подходящее время".

"Отныне будет прекрасное сотрудничество между Мексикой и США, которого не существовало десятилетиями. В любом случае, если по каким-то неизвестным причинам его (сотрудничества) не будет, мы всегда можем вернуться к нашей прежней очень выгодной позиции по пошлинам. Но я думаю, что в этом не будет необходимости", - отметил Трамп.

В пятницу стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.