Москвичка захватила в плен "мужа на час"

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час". Когда мастер прибыл, он первым делом ушел переодеться в одну из комнат. После того как мужчина приступил к работе, хозяйка квартиры решила проверить, ничего ли не пропало. Женщина заглянула в гардеробную и заметила, что там нет часов стоимостью около миллиона рублей.