На Украине соберут спецкомиссию из-за загрязнения реки Рось инсектицидом

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Специальная комиссия соберется на Украине из-за загрязнения реки Рось инсектицидом, она будет определять дальнейшие действия, сообщил в воскресенье пресс-секретарь управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.
В воскресенье пресс-служба патрульной полиции сообщила, что автомобиль с инсектицидом опрокинулся в приток реки Рось в Винницкой области.
"Мы предупреждаем людей. Мы направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где проходит река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скота по крайней мере сутки. Что будет дальше - соберется техногенная комиссия и будет определяться", - цитирует Жуковича агентство УНН.
Также пресс-служба Белоцерковской райадминистрации сообщила, что в городе Белая церковь из-за инцидента в воскресенье в 23.00 (совпадает с мск) отключат воду.