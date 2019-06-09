На Украине соберут спецкомиссию из-за загрязнения реки Рось инсектицидом

"Мы предупреждаем людей. Мы направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где проходит река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скота по крайней мере сутки. Что будет дальше - соберется техногенная комиссия и будет определяться", - цитирует Жуковича агентство УНН.