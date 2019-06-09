В Польше шесть человек погибли в результате массового ДТП с грузовиком

ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли и 11 ранены в результате массового ДТП на северо-западе Польши, сообщает государственная пожарная охрана.
"Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья", - говорится в сообщении.
Пожарные уточняют, что грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми машинами, возник пожар.
В настоящее время дорога заблокирована в обоих направлениях.
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