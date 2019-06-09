Додон хочет обратиться к народу в эфире гостелеканала

Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве

КИШИНЕВ, 9 июня — РИА Новости. Администрация президента Молдавии Игоря Додона просит руководство компании "Телерадио-Молдова" выделить время в эфире гостелеканала Moldova 1, чтобы президент мог выступить с обращением к народу.

В воскресенье Конституционный суд Молдавии назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение об его отстранении отчаянным шагом для узурпации власти.

"В связи с нестабильной политической ситуацией в стране от имени президента республики Молдова Игоря Додона с целью обеспечить равновесие в процессе информирования граждан просим выделить время в прямом эфире TV Moldova 1 (с параллельной трансляцией на других телеканалах и государственном радио), чтобы обеспечить право президента обратиться к народу", - говорится в обращении администрации президента к руководству госкомпании "Телерадио-Молдова", которое опубликовал на своей странице в Facebook советник Додона Максим Лебединский.

Президент хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня.