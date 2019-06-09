В Белоруссии задержали третьего подозреваемого в убийстве женщины в Элисте

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники МВД РФ задержали в Белоруссии третьего бывшего полицейского, подозреваемого в убийстве женщины в Калмыкии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, вечером 30 мая между женщиной и участковым уполномоченным УМВД по Элисте произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. Участковый задушил потерпевшую, а потом вызвал двух коллег, которые помогли ему вывезти тело в Кетченеровский район и оставить там в бетонированной трубе, заявил ранее СК.

"Сотрудниками МВД России была получена оперативная информация о нахождении третьего подозреваемого в убийстве 65-летней жительницы города Элисты на территории Белоруссии. По направленной ориентировке сотрудниками милиции Минска участковый уполномоченный полиции, подозреваемый в совершении преступления, был задержан на одном из автовокзалов", — сообщила Волк.

Она добавила, что решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.

Ранее сообщалось, что все трое подозреваемых уже уволены из органов внутренних дел. Возбуждено уголовное дело.