Утренний ажиотаж на избирательных участках в Алма-Ате сменился затишьем

Герб на урне для бюллетеней на внеочередных выборах президента Казахстана в здании Национальной академической библиотеки в Нур-Султане. 9 июня 2019

АЛМА-АТА, 9 июн - РИА Новости. Избирательные участки в Алма-Ате выдержали традиционный утренний наплыв "жаворонков", пришедших голосовать на выборах президента Казахстана сразу после их открытия. Во второй половине дня желающие проголосовать могли сделать это без серьезных задержек, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Однако к 16.00 (13.00 мск) явка составила 65,9%. Самый высокий показатель активности избирателей зафиксирован в Актюбинской области (79,7%), самый низкий – в Алма-Ате (45,7%). При этом в 2015 году явка избирателей на досрочных выборах президента Казахстана составила 95,22%.

Очередь за бюллетенями

Жители южной столицы Казахстана, решившие прийти на избирательные участки утром в воскресенье, на некоторых участках были вынуждены постоять в очередях за бюллетенями. "Как обычно, первые избиратели – это пенсионеры, живущие неподалеку от участка. Это самая ответственная часть электората. Чуть позже начинают приходить семьи, совмещающие голосование и прогулку", - рассказала корреспонденту РИА Новости работник одной из школ, на территории которой организован избирательный участок.

На одном из участков в центре города утром образовалась внушительная очередь из сотрудников метрополитена, офис которого расположен неподалеку. Однако уже во второй половине дня желающие проголосовать на этом участке могли сделать это абсолютно свободно и без задержек. Процесс поиска фамилии корреспондента РИА Новости в списках избирателей и выдачи избирательного бюллетеня занял меньше минуты.

Погода в Алма-Ате работает на явку

В Алма-Ате – крупнейшем городе Казахстана и его бывшей столице – погода в воскресенье благоволит избирателям и организаторам выборного процесса: после нескольких дождливых дней стоит ясная нежаркая погода, хотя еще накануне метеорологические сервисы прогнозировали дождь в день голосования.

В день выборов городские власти сделали бесплатным проезд в городском транспорте, чтобы поддержать гражданскую активность горожан. В свою очередь более 50 городских рынков приняли решение провести в воскресенье санитарный день, чтобы работники смогли исполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры и благоприятные погодные условия, по состоянию на 18.00 часов местного времени (15.00 мск) в Алма-Ате проголосовали 49,2% избирателей. Это самый низкий показатель явки среди регионов Казахстана, средняя явка по стране на это время составляет 72,9%.

Выборы как символ перемен

Жители Алма-Аты в беседе с РИА Новости отмечают, что связывают с этими выборами надежды на позитивные перемены.

"По закону я не могу говорить, за кого проголосовал, но скажу, что я сделал ставку на преемственность и прогресс. Надеюсь, что моему кандидату в случае его победы удастся совместить эти два понятия, хоть они и могут показаться противоречащими друг другу", - сказал в беседе с РИА Новости после выхода с участка житель города Александр, являющийся предпринимателем.

В свою очередь работница телекоммуникационной компании по имени Ляззат сказала, что пришла на избирательный участок, "чтобы не оставаться в стороне от этого исторического момента".