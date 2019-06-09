ВСУ ведут обстрел населенного пункта на юге Донбасса, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 14.40 вооруженные формирования Украины ведут обстрел по направлению Талаковка - (населенный пункт на юге Донецкой области под контролем силовиков - ред.) Коминтерново (населенный пункт на юге Донецкой области под контролем ДНР - ред.). На данный момент выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров. Обстрел продолжается", - сказал представитель ведомства.