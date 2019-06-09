США перебросили в Польшу самолет РЭБ для наступательных операций

Вместе с комплексом вооружений в Польшу прибыли члены технической команды и оборудование. Они присоединятся к экипажам самолетов F-16C из 52-го крыла истребителей ВВС США, дислоцированного в немецком Шпангдалеме.

Американские военные называют ЕС-130H Compass Call "тактической системой вооружения", которая используется для подавления средств радиоэлектронной борьбы. Самолет располагает наступательными системами для атак на электронную инфраструктуру противника. Находится на вооружении ВВС США с 1983 года, был задействован в операциях в Косово, Ираке, Сербии, Афганистане.