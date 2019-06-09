В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 9 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинский силовиков, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.
"Очередная попытка применения БПЛА была предотвращена нашими военнослужащими на Светлодарском направлении. В районе Троицкого слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что фото и видео, сделанные беспилотником, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.