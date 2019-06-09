Партия Зеленского пообещала представить кандидата в премьеры после выборов

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Кандидатуру на должность премьер-министра Украины представят после парламентских выборов и формирования коалиции, заявил в воскресенье лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации 20 мая призвал кабмин освободить места для новых поколений. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку и идет со своей партией на парламентские выборы. Рада отказался принять отставку Гройсмана.

"Сегодня вести какие-то переговоры, говорить о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - цитирует Разумкова агентство УНИАН

Поэтому, по его словам, кандидатура на должность главы правительства будет представлена после проведения внеочередных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, и формирования парламентской коалиции.