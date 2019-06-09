Партия Порошенко не будет вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой"

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" в парламенте не будет вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой", заявил в воскресенье лидер партии, экс-президент Петр Порошенко

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"Мы берем на себя публичное обязательство - не вступать в коалицию... с "Оппозиционной платформой", с другими частями партии Януковича (бывшего президента Виктора Януковича – ред.) ", - цитирует Порошенко агентство УНИАН