Верховный лидер Ирана помиловал и сократил сроки почти 700 осужденных

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал и сократил сроки заключения 691 осужденного, говорится в сообщении на его сайте.

Сообщается, что глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси направил Хаменеи предложение о помиловании или смягчении наказаний заключенным, на которое верховный лидер страны дал согласие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Праздник разговенья - Ид аль-Фитр, который у тюркских народов носит название Ураза-байрам, отмечается после окончания месяца мусульманского поста Рамадана, когда в светлое время суток верующим запрещается есть, пить и испытывать телесные наслаждения. Они должны посвятить этот месяц молитвам, благотворительности и добрым поступкам.