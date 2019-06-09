Иран представил новую систему ПВО собственного производства

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Tasnim

По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему "Хордад-15" на церемонии в Тегеране. Новая система ПВО способна поражать несколько целей иранскими ракетами "Сайад-3".

رونمایی و تحویل سامانه پدافند هوایی 15خرداد



دستاوری کاملا ایرانی که از برترین های دنیاست#پدافندهوایی pic.twitter.com/A8NBnBfaVD — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 9 июня 2019 г.

Как сообщил Хатами, система способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Он добавил, что "Хордад-15" также способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 километров и поражать их в диапазоне 45 километров.

По словам Хатами, система способна одновременно перехватывать шесть целей. Кроме того он отметил, что мобильность системы позволяет военнослужащим подготовить ПВО к поражению целей менее чем за 5 минут.