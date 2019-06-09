Партия Кличко идет на выборы только по мажоритарным избирательным округам

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Партия "Удар" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам, сообщил в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать. Такое решение принял съезд партии", - написал Кличко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он сообщил, что партия понимает, насколько сложными будут выборы, поэтому на досрочные выборы от "Удара" пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей.

"Я провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами. К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло… "Удар" будет кардинально обновлять партию, преодолеет сложные вызовы, стоящие в нынешней ситуации, и в дальнейшем будет воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям", - добавил Кличко.