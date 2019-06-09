В "Машине времени" назвали причину отмены выступления в День России

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич во время юбилейного концерта группы "Несчастный случай".

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин рассказал, почему выступление группы на концерте ко Дню России в центре Москвы отменили.

"Они решили, вдруг что не то скажут в прямом эфире, да с Красной площади", – сказал он Ura.ru.

Представитель коллектива добавил, что это его личное мнение.

По словам Чернина, музыканты не расстроились в связи с отменной выступления.

При этом лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал, что пообщался с организаторами концерта. Они объяснили ему, что "по-другому сверстали программу". Музыкант посоветовал журналистам обратиться за уточнениями к ответственным за торжественное мероприятие.

Коллектив должен был сыграть на концерте 12 июня в центре Москвы в честь Дня России. На празднике планируют выступить Олег Газманов, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев и другие исполнители.