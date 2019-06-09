Санду призвала госслужащих в Молдавии поддержать ее правительство

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду обратилась к государственным служащим с просьбой поддержать возглавляемое ей правительство.
"Политики приходят и уходят, а страной на самом деле управляют государственные служащие. От вашей лояльности сейчас зависит мирная передача власти", - заявила Санду в воскресенье на брифинге.
По её словам, новое правительство построит работу таким образом, чтобы госслужащие не страдали от давления и шантажа, как это было при руководстве Демократической партии.
"Не выходите на улицу из-за призывов узурпатора. Завтра все государственные учреждения должны работать в нормальном режиме", - добавила Санду.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.