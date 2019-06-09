PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки "Крота" ГОСТу

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

По его словам, соответствующее заключение было сделано еще в апреле 2019 года. Экспертизу провели после того, как в организацию обратились родственники умершей от отравления "Кротом" женщины, которая, как и Алибасов, перепутала химикат с пищевым продуктом.

Горжанкин отметил, что, узнав о случившемся с продюсером, близкие покойной связались с ним и предоставили результаты проверки. По его словам, экспертиза установила, что на упаковке средства "Крот" нет всей необходимой информации, относящейся к соответствующему классу опасности, а маркировка товара якобы противоречит требованиям и нормам ГОСТа.

Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с напитком. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.