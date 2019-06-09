Министры финансов G20 обсудили решение демографических проблем

ФУКУОКА, 9 июн - РИА Новости. Министры финансов и председатели центробанков стран "двадцатки" в своем коммюнике подчеркнули значимость решения проблем, связанных с демографическими изменениями.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляли замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Демографические изменения, включая старение населения, создают проблемы и одновременно открывают возможности для всех членов G20... Они потребуют проведения программных мер, которые охватывают налоговую, денежную, финансовую и структурную политику", - говорится в коммюнике.

В качестве ответов на этот вызов министры назвали инвестиции в профессиональную подготовку и повышение квалификации, "поощрение участия на рынке труда в частности женщин и пожилых людей", а также содействие развитию отраслей промышленности с благоприятными условиями для работы пожилых людей. Согласно коммюнике, другой важной частью реагирования на проблемы, связанные со старением населения, является "разработка налоговой системы, которая соответствует принципам справедливости и экономического роста".

Министры подчеркнули приверженность усилиям по обеспечению "всеобщего охвата медицинской помощью" (UHC), что "способствует … профилактике, выявлению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, такие как пандемии и антимикробная резистентность, в развивающихся странах". "Межведомственный подход, в частности, сотрудничество между финансовыми органами и органами здравоохранения при соответствующем вкладе частного сектора и неправительственных организаций, имеет решающее значение для укрепления финансирования здравоохранения, опирающегося на работу международных организаций", - отметили министры.