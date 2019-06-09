ЛНР уведомила ОБСЕ о готовности к отводу сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики уведомили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о готовности к отводу сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, сообщил журналистам министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Сегодня мы направили в адрес СММ ОБСЕ наше уведомление о том, что завтра 10 числа (июня) в 12 часов (совпадает с мск - ред.) мы готовы приступить к разведению сил и средств здесь, на участке разведения у Станицы Луганской, в соответствии с рамочным решением, которое было подписано контактной группой еще в сентябре 2016 года", - сказал Дейнего.

Он отметил, что ЛНР уже в 80 раз направляла миссии ОБСЕ уведомления о готовности приступить к отводу сил и средств на данном участке.