В подмосковном Раменском двое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Московской области, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК.
"Девятого июня 2019 года в одном из частных домов в деревне Аксеново Раменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мальчиков 2017 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем", - отмечается в сообщении.