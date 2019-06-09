Явка на выборах в парламент Южной Осетии приблизилась к 40%

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Южной Осетии на 14.00 мск составила более 38%, сообщила глава ЦИК Белла Плиева.
"Цифры по явке избирателей, проголосовавших на данный момент в республике, составляют 38,14 процента", - приводит слова Плиевой агентство Sputnik Южная Осетия. Эти данные поступили в комиссию с избирательных участков республики к 14.00 (совпадает с мск).
Всего в воскресенье работает 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.