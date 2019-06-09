В Институте стран Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института стран Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что на факультете журналистики МГУ перенесли день встречи выпускников с целью предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве немедленно начато проведение эпидемиологического расследования. В ходе расследования уточнено, что заболевшая работает в здании Института Азии и Африки (Моховая, 11). С учетом этого обстоятельства карантин в здании факультета журналистики (Моховая, 9) снят, в настоящее время ограничительные мероприятия организованы только в здании Института Азии и Африки", — говорится в сообщении.

Карантин был введен в связи с регистрацией случая кори у сотрудника МГУ, уточнили в пресс-службе. В институте организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия, карантин предусматривает ограничение в проведении культурно-массовых мероприятий, отстранение от работы лиц, находившихся в контакте с заболевшим, которые не имеют прививки или сведений об иммунитете к вирусу кори. Все они находятся под медицинским наблюдением, пояснили в ведомстве.

Новых случаев кори на сегодняшний день в институте не зарегистрировано, подчеркнули в пресс-службе.