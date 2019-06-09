Угроза взрыва в храме Христа Спасителя и мавзолее в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Угроза взрыва на 16 объектах с массовым пребыванием в Москве, в том числе в Храме Христа Спасителя и Останкинской телебашне, не подтвердилась, опасные предметы не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о проверке 16 объектов с массовым пребыванием людей в разных районах Москвы после анонимного сообщения с угрозами "минирования". Среди них был Храм Христа Спасителя, Останкинская телебашня и мавзолей Ленина.

"Проверки всех 16 объектов завершены, угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.